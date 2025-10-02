A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Execução em shopping teria ligação com facção em Manaus

Vítima foi surpreendida ao lado da família ao tentar pegar um táxi.

Por Beatriz Silveira

02/10/2025 às 21:52

Ver resumo

Notícias Policiais – Investigações iniciadas logo após o assassinato de Júlio César Santos das Chagas, 34, apontam que a motivação do crime foi a disputa por território de tráfico de droga no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. De acordo com os primeiros levantamentos, Júlio César seria conselheiro da facção Comando Vermelho (CV) e teve a morte encomendada por outro traficante da área, já identificado pela polícia.

PUBLICIDADE

A vítima mantinha uma empresa do ramo de estética e beleza na rua João Vicente, no Colônia Oliveira Machado. Ele já havia sido preso e foi colocado em liberdade em 18 de fevereiro de 2019, na Unidade Prisional do Puraquequara. Na noite de quarta-feira (1º), Júlio César foi executado com três tiros nas dependências do Shopping Ponta Negra. O crime ocorreu diante da mulher e dos filhos, no momento em que a família se preparava para entrar em um táxi.

Leia também: Veja como está a onça-pintada resgatada com ferimentos no Rio Negro em Manaus

PUBLICIDADE

Segundo as imagens do centro de compras, a esposa da vítima chegou a travar luta corporal com o atirador. O pistoleiro chegou na garupa de uma motocicleta, surpreendeu o grupo e efetuou os disparos. Júlio César ainda foi socorrido com vida e levado ao SPA Juventina Dias, no bairro Compensa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso passa a ser investigado, a partir desta quinta-feira (2), pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que dará sequência às diligências para esclarecer a dinâmica do crime, confirmar a motivação ligada à disputa de território e identificar todos os envolvidos.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Câmara aprova urgência para projeto que torna crime hediondo de falsificação de bebidas

Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no plenário, sem passar antes pelas comissões.

há 47 minutos

Polícia

Caso Djidja: STJ nega revogação de prisão de Hatus Silveira e mantém cautelares de Verônica Seixas

Ministro Sebastião Reis Júnior determinou que o juízo de origem reavalie prisões e cautelares.

há 58 minutos

Brasil

Blogueira é executada à tiros por suposta facção próximo a balneário; veja vídeo

Vítima foi surpreendida por dois homens armados ao deixar o balneário.

há 1 hora

Brasil

TSE abre código-fonte das urnas eletrônicas para eleições de 2026

O código-fonte é o conjunto de linhas de programação que orienta o funcionamento das urnas eletrônicas.

há 1 hora

Brasil

Saiba as orientações do Ministério da Saúde sobre o que fazer em caso de suspeita de intoxicação por Metanol

Quando o metanol é metabolizado pelo organismo surgem efeitos mais graves.

há 1 hora