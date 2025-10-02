Execução em shopping teria ligação com facção em Manaus

Notícias Policiais – Investigações iniciadas logo após o assassinato de Júlio César Santos das Chagas, 34, apontam que a motivação do crime foi a disputa por território de tráfico de droga no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. De acordo com os primeiros levantamentos, Júlio César seria conselheiro da facção Comando Vermelho (CV) e teve a morte encomendada por outro traficante da área, já identificado pela polícia.

A vítima mantinha uma empresa do ramo de estética e beleza na rua João Vicente, no Colônia Oliveira Machado. Ele já havia sido preso e foi colocado em liberdade em 18 de fevereiro de 2019, na Unidade Prisional do Puraquequara. Na noite de quarta-feira (1º), Júlio César foi executado com três tiros nas dependências do Shopping Ponta Negra. O crime ocorreu diante da mulher e dos filhos, no momento em que a família se preparava para entrar em um táxi.

Segundo as imagens do centro de compras, a esposa da vítima chegou a travar luta corporal com o atirador. O pistoleiro chegou na garupa de uma motocicleta, surpreendeu o grupo e efetuou os disparos. Júlio César ainda foi socorrido com vida e levado ao SPA Juventina Dias, no bairro Compensa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso passa a ser investigado, a partir desta quinta-feira (2), pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que dará sequência às diligências para esclarecer a dinâmica do crime, confirmar a motivação ligada à disputa de território e identificar todos os envolvidos.