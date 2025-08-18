Facção criminosa realiza ação social em bairro periférico de Manaus

Notícias Policiais – Uma ação atribuída à facção criminosa Comando Vermelho (CV) chamou atenção nesta segunda-feira (18) no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram supostos integrantes do grupo distribuindo cestas básicas e cartelas de ovos para moradores da rua Abel, na comunidade Nossa Senhora de Fátima.

As imagens registram longas filas de idosos, mulheres e crianças, muitos em situação de vulnerabilidade social, aguardando para receber os mantimentos. Especialistas em segurança alertam que ações como essa têm caráter estratégico, com o objetivo de conquistar simpatia e manter controle sobre comunidades carentes, aproveitando a ausência do Estado.

A mesma área havia sido palco, na semana passada, de uma celebração do CV com queima de fogos e disparos de arma de fogo, para marcar a tomada de território, segundo relatos de moradores. Até o momento, nenhuma autoridade do governo ou da segurança pública confirmou a presença de lideranças da facção durante a distribuição.

Organizações da sociedade civil reforçam que, embora pareçam gestos de solidariedade, essas ações funcionam como mecanismo de aliciamento e dependência da população em relação ao tráfico, aprofundando vulnerabilidades e dificultando a atuação de políticas públicas.

O episódio evidencia o desafio enfrentado por bairros periféricos de Manaus, onde a falta de emprego, assistência social e segurança contribui para a consolidação de poder paralelo exercido por facções criminosas.