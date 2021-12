Facção pode ter sido responsável por morte de funcionário da Prefeitura em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após a morte do funcionário da Prefeitura de Manaus, Diogo Araújo da Silva, de 19 anos e a namorada dele Antônia Francisca, de 22 anos na manhã desta quarta-feira (8), a polícia suspeita que o crime tenha relação com alguma facção criminosa que atua na capital.

De acordo com a polícia civil, informações preliminares apontaram que o casal já teve envolvimento com drogas e Antônia até chegou a traficar por um tempo. No entanto, quando ainda eram adolescentes.

“Nós ouvimos uma informação de que ela teria envolvimento com o tráfico, de que seria uma execução de uma facção rival (…) Conversamos com o pai dele, ele não sabe do envolvimento de nenhum dos dois. Ele disse apenas que o Diogo teve algum envolvimento e que era usuário, mas quando ainda era adolescente”, disse a polícia.

Ainda conforme o delegado Gerson Oliveira, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Diogo foi atingido com seis tiros, sendo 5 na cabeça e um no ombro e Antônia com 10 tiros.

As vítimas estavam no local pois Antônia iria visitar o filho durante o dia que mora nas proximidades, o que aponta que o assassino sabia da presença de ambos na residência.

“Ela ficava nesse local para dormir e visitar o filho de um relacionamento anterior. Como hoje é feriado, eles vieram para cá para isso. Então (o assassino) era alguém que sabia dessa vinda ocasional dela para cá”, ressaltou Gerson.

A DEHS segue investigando o caso.