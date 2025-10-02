A notícia que atravessa o Brasil!

Falsa assistente social tenta fazer empréstimo de R$ 93 mil em nome de idoso e é presa em Manaus

Vítima desconfiou, conferiu o gov.br e bloqueou o crédito; suspeita voltou para “atualizar” cadastro e foi presa em flagrante.

Por Beatriz Silveira

02/10/2025 às 19:30

Notícias Policiais – Uma mulher foi presa em flagrante na zona centro-sul de Manaus após se passar por assistente social do CRAS para enganar um idoso de 67 anos. Identificada como Maria Eduarda Mitoso, 26, ela tentou usar os dados da vítima para solicitar um empréstimo consignado em 96 parcelas de R$ 974, valor que ultrapassaria R$ 93 mil ao final do contrato.

O caso começou em 25 de setembro, quando a suspeita fez o primeiro contato com o idoso, afirmando que ele teria direito a um benefício social. Quatro dias depois, ela apareceu na residência da vítima, no bairro São Geraldo, alegando que precisava realizar um “cadastro”. Durante a visita, obteve acesso a documentos pessoais e fotos do homem, o que permitiu a tentativa de contratação do crédito.

A atitude despertou desconfiança e, poucas horas mais tarde, o idoso consultou seu perfil no portal gov.br. Foi então que descobriu o pedido de crédito consignado em seu nome. O banco responsável foi imediatamente notificado e a transação acabou bloqueada.

No dia seguinte, 30 de setembro, Maria Eduarda retornou à casa com a justificativa de “atualizar” o cadastro. Já ciente da fraude, a vítima acionou a Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante no local. A mulher foi encaminhada ao 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanece à disposição da Justiça. A investigação apura se a suspeita aplicou o mesmo golpe em outras pessoas na capital.

