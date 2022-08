Falsa vidente ajudou namorada a dar golpe de R$ 725 milhões na sogra idosa, diz polícia

Redação AM POST

Rosa Stanesco Nicolau, que se diz vidente com mais de 20 anos de experiência espiritual, foi presa nessa quarta-feira (10) por ser uma das envolvidas no golpe que lesou a idosa Diana Rosa Aparecida Stanesco Vuletic, de 82 anos, no Rio de Janeiro, em R$ 725 milhões – entre transferências em dinheiro, obras de arte e joias. Conforme a polícia, ela tem um relacionamento estável com a filha da vitima, Sabine Boghici, também suspeita do crime.

De acordo com o delegado Gilberto Ribeiro, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti), a desculpa usada por Rosa e a filha da idosa, Sabine Boghici, era que as obras precisavam ser rezadas.

“A filha e a Rosa começaram a levar as obras de arte da casa alegando que o quadro estava com mau-olhado, alguma coisa negativa, que precisava ser rezado. Eles foram levando, a idosa vendo aquilo, mas não tinha como recusar, estava completamente subjugada naquele momento, foram levando e levaram 16 quadros”, contou o delegado.

Rosa contou que a filha da idosa iria morrer, mas que poderia se livrar do mal se a mãe da jovem fizesse um trabalho espiritual. Inicialmente os pagamentos foram de grandes transferências de dinheiro, depois passou a cárcere privado durante a pandemia, e por fim o roubo dos quadros famosos que a falsa vidente alegava estar com mau-olhado e precisavam ser rezados. Todo prejuízo resultou em R$ 725 milhões.

Com mais de 180 mil consultas em duas décadas, a falsa vidente tem várias ações na Justiça por golpes.