Falso advogado é preso após causar prejuízo de R$ 122 mil a idoso em Manaus

Notícias Policiais – Eliney da Silva Constantino, de 34 anos, foi preso nesta terça-feira (12) acusado de estelionato contra um idoso de 71 anos, que teve prejuízo avaliado em mais de R$ 122 mil. A prisão foi realizada após investigações conduzidas pelo 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

PUBLICIDADE

Segundo a delegada Benvinda Gusmão, titular da unidade, a vítima denunciou o caso em 11 de julho deste ano. Mesmo sem registro oficial, Eliney oferecia serviços jurídicos relacionados à defesa em ações de busca e apreensão promovidas por um banco.

“A vítima foi induzida a fazer 58 transferências via Pix para quitar o financiamento de um veículo, totalizando cerca de R$ 32 mil, além do prejuízo de aproximadamente R$ 90 mil com a apreensão do automóvel, devido à falta de pagamento do financiamento. No total, o idoso sofreu um dano superior a R$ 122 mil”, explicou a delegada.

PUBLICIDADE

Leia também: Dupla é procurada suspeita de matar homem em escola desativada na rodovia AM-010

Consultas ao sistema Processo Judicial Digital (PROJUDI) revelaram que Eliney é reincidente, respondendo a 16 procedimentos criminais em outras delegacias, sendo três ativos. O montante de prejuízo causado a diversas vítimas ultrapassa R$ 300 mil, segundo a polícia.

Após representação pela prisão preventiva e busca e apreensão autorizadas pela Justiça, a equipe policial cumpriu o mandado no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, prendendo Eliney e apreendendo seu celular.

Para a delegada, a ação reforça o compromisso da Polícia Civil em combater crimes cometidos por falsos advogados, especialmente contra idosos, com apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM).