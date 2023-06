Falso corretor preso em Manaus se passava por Gusttavo Lima e ostentava vida de luxo na web com dinheiro de golpes, diz delegado

Leonardo Rick de Barros Fontes, 27, preso suspeito de passar por corretor de imóveis para aplicar golpes em Manaus, tinha um perfil em uma rede social onde ostentava vida luxuosa.

Segundo o delegado Ivo Martins, o homem se passava pelo cantor Gusttavo Lima e ostentava vida de luxo nas redes sociais. Ele também mentiu ao ser questionada sobre o que fazia da vida.

“Ao indaga-lo no interrogatório sobre o que ele fazia da vida, ele disse que era consultor de vendas, ele não tem nem CRECI [registro no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, órgão fiscalizador da área] para se passar por corretor de imóveis. Consultor de vendas de que? Consultor de enganar os outros, só pode”, contou o delegado.

“Com o dinheiro dos outros ele efetivamente ostentava nas redes sociais pulando de paraquedas, tomando cerveja em resort, no Maracanã, enfim. Se passava pelo Gusttavo Lima, inclusive, tal como o artista faz ostentando, mas trabalhando sério, o Leonardo fazia na rede social dele”, disse.

Prisão

De acordo com o delegado, o homem foi preso no momento em que tentava receber R$ 17 mil de uma vítima dentro de um cartório situado na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. A mulher já havia pago R$ 3 mil via Pix no início da negociação de compra de imóvel mas descobriu que caiu em um golpe, acionou a polícia e marcou encontro com Leonardo dar o restante e completar o valor de R$20 mil.

“O imóvel até existe mas o anúncio que o Leonardo fazia era fictício. A vítima nos procurou desesperada dizendo que ele estaria no cartório para poder receber a segunda parte do valor da entrada consistente em R$17 mil para poder perfazer R$20mil, que seria da entrada de R$350 mil de um imóvel, tudo enganação. Com base nisso, fomos ao local e efetuamos a sua prisão em flagrante, no momento em que ele tentava receber o dinheiro”, disse o delegado.

Leonardo foi autuado por estelionato e será encaminhado à audiência de custódia.

