Falso delegado da PF é preso por manter mulheres em cárcere privado, trabalho escravo e estuprar adolescente

Redação AM POST

Everton Lamartine Matte, que se apresentava como delegado federal, e outro homem identificado como Marco Antonio Esch Gomes foram presos em flagrante na manhã desta quarta-feira (23), por manter três atrizes em cárcere privado e forçá-las a fazer fotos nuas. As vítimas eram mantidas prisioneiras em apartamento em Icaraí, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Everton Lamartine chegava a exibir armas de brinquedo, além de distintivo e placa com seu nome e cargo da PF para intimidar vítimas. Ele também está sendo indiciado pelos crimes de estelionato, cárcere privado e por ter praticado conjunção carnal e atos libidinosos com uma adolescente de 14 anos.

As três vítimas, que eram mantidas no apartamento, foram atraídas pela proposta de trabalho como atrizes em um filme. Everton usava o endereço residencial, onde mantinha armas de brinquedo e até uma placa com seu nome e suposto cargo, como set de filmagens e sede da produtora cinematográfica.

O esquema foi descoberto após uma das vítimas fugir e denunciar o caso à polícia na 35ª DP (Campo Grande). Everton se passava por delegado para intimidar as vítimas mantidas em cárcere privado. Quando a terceira mulher que caiu no golpe, em fevereiro, tinha um plano de fuga, as outras duas vítimas pediram para que o caso não fosse levado para a polícia na região, pois Everton teria contatos e poderia intervir, além de que ele afirmava ser filho de um general do Exército Brasileiro.

“Ele usava essa figura de delegado para intimidar, para forçá-las a não tentar fuga porque ele sendo policial, conhecia todos os policiais de Icaraí. As armas (encontradas no apartamento) não são verdadeiras”, diz o delegado Túlio Pelosi, titular da 35ª DP.

O homem já tinha passagem pela polícia por estupro e pedofilia, em que não houve condenação. Nesta quarta, além de resgatar as duas vítimas, os policiais apreenderam no local computadores e equipamentos eletrônicos, além das armas falsas. Um outro homem também foi preso no endereço, suspeito de fazer parte do esquema. Um terceiro fugiu e é procurado.

A terceira vítima também foi atraída com a promessa de fazer um trabalho como atriz. Ela foi ao local após ver um post em redes sociais sobre a produção de um filme, para integrar o elenco. O longa-metragem seria produzido pela “Matte Filmes”, pertencente a Everton Lamartine Matte.

A atriz entrou em contato por telefone e agendou duas gravações. A primeira delas foi realizada num restaurante da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no dia 8 de fevereiro. Por esse trabalho ela recebeu o pagamento de R$ 250 via PIX.

Os dois homens vão responder por cárcere privado, trabalho escravo, estupro de vulnerável e estelionato. A polícia investiga ainda captação de recursos com base na Lei Rouanet de mais de R$ 2 milhões para um longa metragem.

*Com informações do IG