Falso feirante é preso com várias porções de drogas no interior do Amazonas

Um homem identificado como Washington Cardoso Pereira, de 27 anos, foi preso com várias porções de drogas no final da tarde desta quarta-feira (04), no Bairro Ramalho Jr, em Maués.

Segundo informações da polícia, a prisão ocorreu por volta das 18:35h, próximo a umas bancas improvisadas de veda de peixe, as margens da rua, a guarnição avistou um cidadão que ao perceber a aproximação da equipe, ficou assustado e inquieto. Após a abordagem, foi constatado que o meliante tinha outras passagens pela delegacia por tráfico de entorpecentes; e que o mesmo escondia drogas em determinados buracos próximos as construções da feira no intuito de despistar a polícia.

Durante buscas no local, a polícia encontrou uma sacola que continha drogas do tipo maconha separadas em trouxas de 100, 72, 71 e 13 gramas; trouxinhas de tipo pedra oxi em 23, 19 e 16 gramas; 67 reais em espécie; 01 cordão de prata; 01 relógio de cor amarela; 01 par de alargador de orelha na cor prata; 01 celular REDMI na cor azul. Ao ser questionado sobre a origem das drogas, apenas informou que era para comércio dele.

O infrator e todo o material ilícito apreendido foram apresentados na delegacia local para conhecimento do fatos e providências. O caso foi apresentado no 48ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.