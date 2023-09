Falso médico é condenado por causar morte de homem que queria aumentar o pênis

Um falso médico preso por causar a morte de um homem de 32 anos, que queria aumentar o pênis, foi condenado a cinco anos de prisão. O paciente, que não teve a identidade revelada, morreu meses depois, em decorrência de complicações do procedimento.

O “médico fake” anunciava na internet procedimentos ilegais para aumentar a circunferência peniana, apesar de não ter credenciais médicas. As informações são do tabloide The Sun.

O falso médico injetou óleo de silicone no pênis e no saco escrotal do homem, e, pouco tempo depois, ele começou a apresentar problemas respiratórios. A cirurgia foi realizada na própria casa do falso profissional no estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália.

O paciente morreu de infecção generalizada. O caso aconteceu em 2020, mas só veio a julgamento neste ano.

