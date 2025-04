Falso médico já atuava há dois anos atendendo ilegalmente crianças em Manaus

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas prendeu, nesta terça-feira (29), Gabriel Ketzer da Silva, 28 anos, suspeito de exercer ilegalmente a medicina na Região Metropolitana de Manaus. De acordo com a investigação, ele se apresentava como médico pediatra e ortopedista, atuando principalmente no atendimento a crianças há pelo menos dois anos.

Gabriel foi detido no bairro Parque Dez de Novembro, na zona centro-sul da capital, após cerca de 30 dias de investigação iniciada por uma denúncia anônima. Segundo o delegado Cícero Túlio, titular do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as autoridades reuniram provas analisando as redes sociais do suspeito e entrevistando vítimas que confirmaram ter sido atendidas por ele.

O falso médico responderá pelos crimes de exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica, estelionato contra vulneráveis, falsa identidade e falsificação de atestados médicos. Mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em sua casa e em uma entidade beneficente onde atuava como “médico voluntário” também foram expedidos.

Gabriel atraía pacientes durante ações beneficentes e até em unidades de saúde, onde obtinha informações para oferecer consultas posteriormente. A polícia agora investiga a participação de possíveis cúmplices, incluindo profissionais da saúde que teriam permitido sua atuação.

Esta não é a primeira infração de Gabriel: em 2020, ele já havia sido preso por se passar por oficial das Forças Armadas, utilizando uma farda de tenente falsificada. Agora, ele permanece à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia.