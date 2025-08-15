Falso mototaxista e comparsa são presos por armar emboscada para roubar homem em Manaus

Notícias policiais – Jadson Maclayd de Souza Moreira, de 33 anos, conhecido como falso mototaxista, e seu comparsa Bruno Marques Azevedo da Silva, de 21, foram presos em Manaus nos dias 13 e 14 de agosto, suspeitos de arquitetar uma emboscada para roubar um homem no Parque dos Bilhares, na zona centro-sul da cidade. As prisões foram resultado de investigações conduzidas pelo 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo o delegado Adriano Félix, as apurações começaram após a vítima, de 32 anos, registrar boletim de ocorrência relatando o roubo ocorrido em um local ermo na avenida Constantino Nery, bairro Chapada. Os criminosos, incluindo um terceiro homem identificado como Whallyson Vinicius de Brito Franco, de 22 anos, saíram do bairro Zumbi dos Palmares, zona leste, com o objetivo de roubar vítimas aleatórias no Centro de Manaus.

Jadson se passava por mototaxista e abordava as vítimas, conduzindo-as até o Parque dos Bilhares, onde Bruno e Whallyson aguardavam para realizar o roubo. Foi constatado que os três utilizavam motocicletas com placas adulteradas, dificultando a identificação.

Bruno foi preso próximo à avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, enquanto Jadson já estava detido em uma unidade prisional, onde o mandado foi cumprido. Whallyson permanece foragido e é procurado pela polícia.

A população pode ajudar fornecendo informações pelo número 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade dos denunciantes é preservada.