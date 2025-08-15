A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Falso mototaxista e comparsa são presos por armar emboscada para roubar homem em Manaus

Jadson Moreira e Bruno Silva foram detidos após planejar roubo no Parque dos Bilhares; terceiro envolvido segue foragido.

Por Marcia Jornalist

15/08/2025 às 10:32

Ver resumo

Notícias policiais – Jadson Maclayd de Souza Moreira, de 33 anos, conhecido como falso mototaxista, e seu comparsa Bruno Marques Azevedo da Silva, de 21, foram presos em Manaus nos dias 13 e 14 de agosto, suspeitos de arquitetar uma emboscada para roubar um homem no Parque dos Bilhares, na zona centro-sul da cidade. As prisões foram resultado de investigações conduzidas pelo 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

PUBLICIDADE

Segundo o delegado Adriano Félix, as apurações começaram após a vítima, de 32 anos, registrar boletim de ocorrência relatando o roubo ocorrido em um local ermo na avenida Constantino Nery, bairro Chapada. Os criminosos, incluindo um terceiro homem identificado como Whallyson Vinicius de Brito Franco, de 22 anos, saíram do bairro Zumbi dos Palmares, zona leste, com o objetivo de roubar vítimas aleatórias no Centro de Manaus.

Jadson se passava por mototaxista e abordava as vítimas, conduzindo-as até o Parque dos Bilhares, onde Bruno e Whallyson aguardavam para realizar o roubo. Foi constatado que os três utilizavam motocicletas com placas adulteradas, dificultando a identificação.

PUBLICIDADE

Bruno foi preso próximo à avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, enquanto Jadson já estava detido em uma unidade prisional, onde o mandado foi cumprido. Whallyson permanece foragido e é procurado pela polícia.

LEIA MAIS: Suspeito de arrombar casa e roubar joias no bairro Flores, em Manaus, é procurado pela polícia

A população pode ajudar fornecendo informações pelo número 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade dos denunciantes é preservada.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Polícia

Suspeito de arrombar casa e roubar joias no bairro Flores, em Manaus, é procurado pela polícia

Homem invadiu residência na zona Centro-Sul e furtou diversas joias de ouro; imagens de câmera de segurança auxiliam na investigação.

há 9 minutos

Pará

Vídeo mostra esposa invadindo casa da amante do marido e agredindo rival com socos e puxões de cabelo

Conflito tumultuado termina com amante e marido levando a pior.

há 28 minutos

Mundo

Avião russo sancionado pelos EUA chega à Venezuela após passar pelo Brasil

Cargueiro operado por empresa alvo de sanções transportou carga de Brasília a Caracas, com escalas na Bolívia e Colômbia.

há 1 hora

Brasil

Veja o momento em que Hytalo Santos e marido são presos em São Paulo

Prisão ocorreu em São Paulo em cumprimento a mandados da Comarca de Bayeux.

há 1 hora

Manaus

Vereador Rodrigo Guedes leva a Brasília denúncia contra cartel de combustíveis em Manaus e Grupo Atem

Rodrigo Guedes tem denunciado o valor dos combustíveis na capital amazonense desde o ano passado.

há 1 hora