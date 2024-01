Família de sargento assassinado sofre com impunidade após Justiça retirar acusação de dona do Vitória Supermercados

Notícias de Manaus – Sentimento de impotência e impunidade é o que assola familiares do sargento do exército Lucas Guimarães, assassinado a tiros em setembro de 2021. A notícia de que o Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu rejeitar a denúncia do Ministério Público do Amazonas contra Jordana Azevedo Freire, que respondia em liberdade pelo processo que investiga sua suposta participação no crime surpreendeu familiares enlutados que pedem por Justiça.

Em entrevista ao G1, Livânia Guimarães, a mãe da vítima afirmou que para a família não há dúvidas de que Jordana é uma das mentoras do crime.

”A denúncia do Ministério Publico foi muito bem embasada. Todo o trabalho da policia investigativa e as pericias são claras sobre o envolvimento da Jordana. Não há dúvidas. Tudo muito claro. A Delegada Geral, após a conclusão do inquérito, disse à imprensa que a Jordana sabia de todo o planejamento do crime e não disse nada ao Lucas. No mínimo, ela é cúmplice. Para nós não é uma decisão nem clara e nem justa. Este é o sentimento da família”, declarou a mãe do sargento.

O advogado da família Arthur Cordeiro informou que a decisão de retirar as acusações de Jordana foi baseada em análise dos elementos apresentados pelo MP-AM no inquérito policial e também com base nos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Penal. O processo corre em segredo de Justiça.

No mês de agosto de 2022, o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) realizou a denúncia formal dos seis acusados pelo assassinato do sargento. Após o encerramento do inquérito policial em abril de 2022. A família do sargento ainda aguarda o julgamento dos outros cinco acusados que permanecem no processo, dentre eles, o dono do Vitória Supermercados e esposo de Jordana, Joabson Agostinho Gomes. A motivação do crime é apontada pela polícia como uma descoberta de caso extraconjugal entre Jordana e Lucas.

Mais de dois anos após o assassinato, nenhum envolvido sentou no banco dos réus, o que deixa a família desacreditada de que a Justiça realmente vá ser feita. A demora na tramitação do processo é tão lenta e ocasiona ainda mais sofrimento à família do sargento.

O Portal AM POST entrou em contato com a defesa dos empresários Jordana e Jobson, que afirmou que não irá se manifestar sobre o assunto no momento.

*Redação AM POST