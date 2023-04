Família diz que tem esperança de encontrar viva policial penal que sumiu após sofrer acidente com moto aquática

As buscas pela policial penal Daniella Cruvinel, que desapareceu após sofrer um acidente com moto aquática no Lago das Brisas, completam três dias neste domingo (23), em Buriti Alegre, no sul de Goiás. O ex-marido dela e porta-voz da família, Márcio Drosghic, afirmou que tem esperança de encontrá-la com vida.

“Deus é maravilhoso. Tudo é possível”, disse Márcio Drosghic, que também é policial penal.

De acordo com o ex-marido, Daniella Cruvinel e a amiga dela, que pilotava a moto aquática, estavam com colete salva-vidas. O acidente aconteceu na sexta-feira (21), por volta de 17h.

“Ela e a amiga estavam com colete, tudo certinho. Passou uma lancha perto que causou uma onda, o que é normal”, explicou.

“Na hora que elas passaram na onda, elas voram e caíram na água. A amiga quando virou viu apenas o colete, ela [Daniella] tinha afundado. Provavelmente com a queda o colete saiu e ela afundou”, completou.

O Corpo de Bombeiros afirmou que mergulhadores trabalham nas buscas, mas a água turva do local atrapalha a visibilidade.

