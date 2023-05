Família faz velório para corpo errado após funerária trocar os caixões em Manaus

Redação AM POST

Familiares e amigos ficaram revoltados após terem velado um corpo, e descobrirem na hora do enterro, que o cadáver no caixão não era de Danilo Taveira da Conceição. O corpo era de uma mulher e o velório aconteceu no bairro do Mauazinho, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a família, um médico legista havia aconselhado o pai da vítima a realizar o velório com o caixão fechado, devido ao forte odor que o corpo estava. Ele havia morrido afogado e foi encontrado dois dias depois.

O velório ocorreu no período determinado e com o caixão fechado, na hora em que os familiares se preparavam para seguir para o enterro, agentes da funerária chegaram no local e informaram sobre a troca dos caixões.

Familiares procuraram a funerária, mas o estabelecimento disse que responder sobre o caso via e-mail, no entanto, o endereço eletrônico não era da funerária.