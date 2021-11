Família oferece recompensa de R$ 40 mil para quem achar assassino do sargento Lucas Ramon em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A família do sargento do Exército, Lucas Ramon Silva Guimarães, de 29 anos, morto à tiros no dia 1° de setembro, está oferecendo recompensa de R$ 40 mil para quem encontrar o assassino. O anúncio do valor foi feito na manhã desta sexta-feira (12), durante coletiva de imprensa.

Continua depois da Publicidade

O crime aconteceu no dia 1º de setembro, e cerca de 20 dias depois, o casal de empresários dono do supermercado Vitória, Jordana Azevedo Freire e Joabson Agostinho Gomes foi preso suspeito de ordenar o crime. Conforme as investigações o sargento tinha um caso com Jordana, Joabson descobriu a traição e mandou matar a vítima.

Durante as investigações, mensagens no celular de Lucas comprovaram o relacionamento entre o sargento e Jordana, que teria iniciado em dezembro de 2020.

A decisão da família, de intensificar a busca pelo assassino, ocorre após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder habeas aos empresários, que deixaram a cadeia na quarta-feira (10).

Vídeo mostra assassinato de genro do dono do Hospital Santa Júlia; veja pic.twitter.com/wZ7YQEa0LB Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) September 2, 2021