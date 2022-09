Família oferece recompensa para quem encontrar corpo do cantor Armando Lessa no Amazonas

Redação AM POST

Uma recompensa de R$ 5 mil está sendo oferecida a quem der informações obre o paradeiro do corpo do cantor Armando do Monte Lessa, de 24 anos, ex-vocalista da banda Água Cristalina, que está sumido desde o dia 26 de agosto após ir para uma viagem de barco ao município de São Gabriel da Cachoeira, na região do município de Santa Isabel do Rio Negro (a 683 quilômetros de Manaus).

Continua depois da Publicidade

Até o momento, dois homens foram presos suspeitos no envolvimento do desaparecimento de Lessa. Os seguranças Charlys Bezerra, de 28 anos, e Mário Assunção, de 51 anos tiveram prisão temporária de 30 dias, que foi reduzida para 10 dias. Eles foram presos no dia 31 de agosto, no município de São Gabriel da Cachoeira.

A perícia encontrou sangue humano na lancha. De acordo com os investigadores, Lessa teria sido torturado e morto a tiros dentro da embarcação.

A princípio, as suspeitas eram de que o corpo teria sido jogado no rio, próximo a Santa Isabel do Rio Negro.

Continua depois da Publicidade

A família disponibilizou os números de telefone (92) 99963-9132 ou (92) 98118-8777, e pede para quem tiver informações sobre o paradeiro de Armando Lessa, que entre em contato.