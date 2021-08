Família suspeita que adolescente tenha sido assassinada por ter envolvimento com homem casado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

A família da estudante Lorhana Vicente da Silva, 13, que foi assassinada com um tiro na nuca na noite da última quinta-feira (12), em uma quadra poliesportiva, localizada na avenida Alphaville, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, acredita que a jovem morreu porque estava envolvida em um triângulo amoroso com um casal.

Continua depois da Publicidade

De acordo com um familiar da jovem, que preferiu não se identificar, o principal suspeito do crime é um homem identificado como “Kleber”, com quem Lorhana teria um relacionamento amoroso e conheceu pelo Facebook. Ele é casado e a esposa também é suspeita de participação no homicídio. A mulher mandava mensagens ameaçando a vida da vítima.

O parente da vítima afirma que no dia do crime o homem estava dando voltas com ela no bairro Tancredo Neves em uma motocicleta. A menina foi levada pelo suspeito em uma motocicleta para a quadra poliesportiva onde foi morta com um tiro fatal, que lhe matou na hora, conforme informações dos peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC).

Ainda segundo o familiar, o homem havia prometido muitas coisas para a adolescente e ela como uma criança acabou se iludindo.

Continua depois da Publicidade

A família acredita que o crime não tenha sido assalto e que ele tenha atraído a adolescente para uma emboscada, pedindo um beijo e atirando na boca da menina.

As circunstâncias da execução e motivação serão investigadas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Continua depois da Publicidade

Recado antes de morrer

Um dia antes de ser morta, ela compartilhou frases de que passava por problemas sentimentais, como a “vida é um sopro” e dizia que não tinha problemas em compartilhar seus problemas com a rede virtual de amigos.

“Ultimamente eu tenho passado vários bagulhos aí, que só eu sei como está sendo difícil. Fico na minha, não dou ideia para ninguém. Sempre tive esse jeito fechado, guardando as coisas só para mim. Talvez isso seja um defeito, mas o que me mantém de pé é Deus. Sei que ele é justo, e apesar dos meus defeitos nunca vai me abandonar, sempre comigo, independentemente, de qualquer coisa. Eu tenho muita fé, sei que o mundo vai girar. Hoje estou no veneno, passando maior sufoco, mas nada é para sempre. Minha hora vai chegar”, desabafou.

Continua depois da Publicidade

Velório

Nesta sexta-feira (13), o velório da estudante aconteceu em uma igreja, rua São Samatas, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste. Familiares estavam arrasados com a perda da jovem.

*Com informações do A Crítica e Em Tempo