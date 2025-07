Família suspeita que ossadas encontradas podem ter ligação com desaparecimento de mulher e filhos no Amazonas

Notícias Policiais – Familiares de Ana Paula Barbosa de Souza, de 28 anos, e de seus dois filhos seguem em busca de respostas sobre o desaparecimento da jovem e das crianças ocorrido em abril de 2024, no município de Alvarães, interior do Amazonas. Recentemente, ossadas humanas foram encontradas em uma área de floresta próxima ao Lago Tefé, a partir de denúncias de moradores da região. O local, segundo relatos, é utilizado por criminosos como ponto de desova de corpos.

Os restos mortais foram encontrados após a família receber uma denúncia informal e buscar apoio junto à Polícia Civil, que se mobilizou com equipes de Alvarães, Tefé, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Na área, de difícil acesso e alagadiça, foi localizada uma estrutura improvisada com bomba de água, motor de luz e suprimentos — elementos que reforçam a suspeita de que o espaço teria sido utilizado por Alexsandro da Silva, o “Branco”, de 36 anos, principal suspeito do desaparecimento.

PUBLICIDADE

Leia também: Amigo de ex-conselheiro de facção morre em hospital de Manaus após ataque a tiros em Manaus

Branco, que já havia sido preso em maio, fugiu do presídio de Tefé no dia 14 de julho, após ser liberado para consertar um veículo. Familiares afirmam que houve facilitação na fuga e cobram reforço da segurança pública. “A gente quer justiça. Que ele seja capturado e explique o que aconteceu com a Paula e as crianças”, afirmou um dos parentes.

Durante as buscas, os bombeiros localizaram ossos adultos e infantis, mas em estado avançado de deterioração, provavelmente devido à exposição prolongada à água. O material foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Manaus para análise.

PUBLICIDADE

Branco também é investigado em outro inquérito, relacionado ao desaparecimento de Hevilyn Kalena de Souza Solart, 25, e seus dois filhos, em outubro de 2024. A jovem mantinha um relacionamento anterior com o suspeito.