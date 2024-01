Familiar de ‘Neguinho’ publica suposta ameaça de morte à assassinos em grupo de mensagens

Notícia de Manaus – Um homem que se identificou como tio de Gustavo Silva Araújo, conhecido como “Neguinho”, vítima fatal de um confronto entre facções em Manaus, fez uma ameaça pública em um grupo de mensagens de um aplicativo na noite desta sexta-feira (19).

O indivíduo, que não teve sua identificação revelada, reagiu a uma reportagem compartilhada no grupo, relacionada à prisão de dois suspeitos ligados à morte do adolescente. Em seu comentário, ele afirmou: “Filha da p#t%, vai morrer, matou meu sobrinho”. A publicação gerou comoção entre os participantes do grupo.

Atualmente, um dos três homens envolvidos no homicídio de Neguinho permanece foragido das autoridades policiais. A situação demonstra a tensão e a revolta vivenciadas pela família diante da tragédia ocorrida. O confronto entre facções em Manaus tem levado a um aumento da violência, deixando comunidades locais em estado de alerta e preocupação. As autoridades continuam as investigações para esclarecer completamente as circunstâncias da morte de Gustavo Silva Araújo.