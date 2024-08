Familiares de idoso o encontram morto dentro de banheiro em Manaus

Notícias de Manaus – Um idoso foi encontrado morto no banheiro de sua residência, localizada na Rua Maria Amorim Neves. A descoberta foi feita por familiares que, preocupados com a ausência de resposta do homem, decidiram verificar seu paradeiro.

Segundo relatos de seus parentes, o homem não estava se sentindo bem há dias. Os familiares contaram que ele apresentava sintomas de fraqueza e indisposição, mas não imaginavam que a situação poderia resultar em uma tragédia.

A polícia foi acionada imediatamente após a descoberta do corpo. Agentes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe. A causa da morte ainda não foi oficialmente determinada, mas suspeita-se que problemas de saúde tenham contribuído para o falecimento do idoso.