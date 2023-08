Os familiares de Luiz Felipe Ferreira Rodrigues, de 20 anos, procuram pelo homem que está desaparecido desde sábado (19), por volta das 17h, quando foi visto pela última vez na avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO), a vítima desapareceu após sair do trabalho. Luiz Felipe estava a caminho de casa, mas não chegou em sua residência, e nem deu mais notícias sobre seu paradeiro.

A PC-AM solicita, a quem saiba a localização de Luiz Felipe, que as informações sejam repassadas por meio do número (92) 3667-7713, disque denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Redação AM POST