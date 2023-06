Nesta terça-feira, duas famílias solicitam ajuda para encontrar informações sobre o paradeiro de Weriton da Silva Ribeiro, de 25 anos, e Jonas de Castro Ferreira de Vila Corta, de 31 anos, que desapareceram em datas distintas no Amazonas.

Segundo informações da Polícia Civil, Weriton está desaparecido desde sábado, 24, por volta das 22h, após sair de sua casa, na rua Santo Ezequiel, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O homem possui deficiência mental e da última vez em que foi visto estava vestido com uma blusa na cor lilás e bermuda preta.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), Jonas está desaparecido desde o dia 19 de novembro de 2022, no município de Anori, no interior do Amazonas. Ele possui uma tatuagem no antebraço esquerdo com a frase “100% Jesus”.

A PC-AM solicita, a quem saiba a localização dos desaparecidos, que as informações sejam repassadas por meio do número (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

