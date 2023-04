Famílias é presa com material de apologia ao nazismo

Redação AM POST

Uma família foi presa na noite de terça-feira (11), por apologia ao nazismo na cidade de Maquiné, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Um adolescente de 14 anos foi apreendido por ato análogo ao terrorismo, ele tinha com símbolos nazistas em casa, assim como os pais dele que foram presos em flagrante por apologia ao nazismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A investigação chegou ao local após monitorar trocas de mensagens por perfis dele nas redes sociais e obter um mandado de busca e apreensão para o imóvel. Na casa, os policiais encontraram bandeiras, gravuras dos ditadores Adolf Hitler, da Alemanha, e Benito Mussolini, da Itália, além de facas, canivetes e uma arma de fogo falsa.

“A gente apresentou o adolescente e os pais, o pai e a mãe, à polícia exatamente porque não tinha como não estar sabendo do que estava acontecendo naquela casa dado o farto material que foi apreendido”, diz o delegado Marco Antônio de Souza da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Ainda de acordo com o diretor do Grupamento de Operações Especiais da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, uma bandeira apreendida teria sido dada de presente pelo pai ao filho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apologia ao nazismo é crime

A apologia do nazismo usando símbolos nazistas, distribuindo emblemas ou fazendo propaganda desse regime é crime previsto pela Lei 7.716/1989, com pena de reclusão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: R7