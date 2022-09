“Fantasminha” é preso com maconha, oxi e crack no bairro Alvorada, em Manaus

Redação AM POST

Após denúncias, policiais civis do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam, em flagrante, nesta terça-feira (13/09), por volta das 11h, Alejandro Mateus Silva Caldas, 20, conhecido como “Fantasminha”, em posse de maconha, oxi e crack. O jovem, que é reincidente por tráfico de drogas, foi preso em uma casa situada na avenida Prosamim, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Gerson Aguiar, titular do 17º DIP, as diligências iniciaram após as equipes policiais receberem denúncias anônimas, informando que, em uma casa, no endereço apontado, havia intensa movimentação decorrente de uma suposta venda de entorpecentes.

“Com base nisso, nós nos deslocamos à casa, a fim de apurar a denúncia, e verificamos que Alejandro estava vendendo as drogas.

Durante revistas no local, apreendemos 86 trouxinhas de maconha, além de 17 papelotes de cocaína, 12 de crack e R$ 67 em notas separadas, que configura a comercialização do material ilícito”, detalhou o delegado.

Segundo a autoridade policial, o indivíduo é reincidente pelo crime, tendo sido preso outras três vezes, mas colocado em liberdade após audiência de custódia.

Alejandro foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.