Feirante pedófilo é preso após assediar e enviar imagens do pênis para menina de 12 anos no WhatsApp

Redação AM POST

Um feirante identificado como Pedro da Silva Rodrigues, de 54 anos, foi preso na última quarta-feira (20/4), em flagrante, após assediar e trocar conteúdo pornográfico, via aplicativo de mensagens, com uma menina de 12 anos em Goiás.

No celular do suspeito, os policiais encontraram fotos, vídeos e troca de mensagens com a criança. Segundo as investigações, o homem adicionou o número da garota e passou a enviar mensagens e a cortejá-la. Com o passar dos dias, passou a enviar fotos do próprio pênis e vídeos pornográficos para a vítima.

A mãe da menina descobriu as mensagens e procurou a delegacia especializada para denunciar o crime. Os investigadores passaram a monitorar o suspeito, e descobriram que ele morava em Planaltina de Goiás e trabalhava como feirante.

Veja prints: