Ferramenta da SSP-AM mapeia áreas de Manaus com maior índice criminal

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), desenvolveu uma plataforma inteligente que visa auxiliar no trabalho das polícias Civil e Militar, seja no âmbito investigativo ou nos locais onde houver necessidade de reforço de policiamento. A ferramenta reúne dados, densidade de crimes e as características das ações dos criminosos em todas as zonas de Manaus.

Continua depois da Publicidade

A nova plataforma de dados será utilizada no planejamento de ações em combate, principalmente, aos crimes de roubo, furto e homicídio na capital. Além de mapear as áreas com maior número de ocorrências, o serviço também reúne informações referentes a ação de criminosos, registradas em Boletins de Ocorrência, que podem auxiliar na identificação destes infratores.

De acordo com o major Rouget, coordenador do Ciesp, o serviço de inteligência vai reforçar o combate à criminalidade, além de tornar o trabalho dos policiais ainda mais preciso.

“Essa amostra de dados vai dar a capacidade de decisão, onde focar. A ferramenta vai mostrar onde está a mancha criminal e como os policiais devem atuar de acordo com o modus operandi dos criminosos nos locais mapeados. Então, essa plataforma vai mostrar onde, quando e como atuar”, enfatizou o major.