Festa clandestina com 500 pessoas é encerrada pela polícia no bairro Tarumã

Redação AM POST



Em diferentes bairros de Manaus, nove estabelecimentos foram autuados por descumprimento de medidas de prevenção à Covid-19 decretadas pelo Governo do Estado e uma fecha clandestina foi encerrada pela Central Integrada de Fiscalização entre a sexta-feira (20/11) e o sábado (21/11). A ação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).



De acordo com o coordenador da CIF neste sábado, major Marco Antônio Gama, no decorrer das fiscalizações nos bares, a equipe recebeu denúncia informando sobre uma festa clandestina. O evento “Escondidin” estava ocorrendo em uma chácara no bairro Tarumã, zona oeste, e foi fechado. No local havia aproximadamente 500 pessoas.



Ainda durante as fiscalizações, um estabelecimento no bairro Cidade Nova, zona norte, foi autuado por funcionar além do horário permitido e pelo uso de narguilés.



Participaram da CIF integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu).

* Com informações da assessoria de imprensa