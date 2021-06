Festa clandestina com aglomeração é encerrada em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), flagrou e encerrou uma festa clandestina com cerca de 70 pessoas, na noite de sábado (05/06), no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital. Um homem de 26 anos, proprietário do bar e restaurante onde ocorria o evento, foi detido.

Policiais militares das viaturas 6320 e 6322, por volta das 23h45, faziam patrulhamento fiscalizatório em cumprimento ao decreto governamental com medidas de prevenção da Covid-19, entre elas o fechamento dos bares e restaurantes às 23h, quando efetuaram abordagem a um estabelecimento que seguia aberto após o horário permitido. Foi realizado contato com o proprietário, que informou que iria encerrar; porém, nos fundos do local, a equipe constatou outra área em funcionamento, com várias pessoas aglomeradas.

O proprietário do local, por tentativa de obstruir o acesso das equipes fiscalizatórias e o trabalho policial, foi detido e conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) da área centro-sul.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

* Com informações da assessoria de imprensa