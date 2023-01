Festa da posse de Lula teve roubo de celulares e falha no super esquema de segurança montado

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) registrou 719 ocorrências no primeiro dia de 2023. Desse total, 27 casos ocorreram durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no centro de Brasília, entre 11h e 18h.

Continua depois da Publicidade

As ocorrências foram registradas de forma on-line, por meio da Delegacia Eletrônica, e em quatro delegacias do DF. Confira os números:

9 na delegacia eletrônica;

1 na Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (Corf);

1 na a 1ª DP (Asa Sul);

15 na 5ª DP (Área Central);

1 na 38ª DP (Vicente Pires).

Entre os crimes registrados na posse estão furto de celular, furtos diversos, porte de arma branca e crime eleitoral.

O super esquema de segurança montado para a posse de Lula deixou a desejar na revista da multidão que compareceu à Esplanada dos Ministérios.

Continua depois da Publicidade

Entre a Rodoviária do Planalto, bem na região central de Brasília, e a área do palco onde artistas se apresentaram ao longo do dia, no início da tarde praticamente não houve bloqueios rigorosos.

Era possível fazer o trajeto sem passar por detectores de metal. No caminho, havia apenas um cordão de seguranças privados que não realizavam qualquer tipo de revistas. Pessoas portando mochilas poderiam passar tranquilamente.

Continua depois da Publicidade

O rigor na segurança era maior só mais adiante, na área mais próxima ao Palácio do Planalto, para a qual foi estipulado um limite de acesso de público – 40 mil pessoas puderam entrar – que foi atingido cedo.

Na aglomeração da área de shows, houve roubo de celulares – um repórter da coluna, inclusive, teve o seu aparelho furtado enquanto trabalhava. A reportagem registrou ainda um segundo caso, no início da tarde. Também por ali, foram muitos os casos de militantes que precisaram ser atendidos pelo Corpo de Bombeiros com algum tipo de mal-estar. Até as 16 horas, a corporação registrou 94 atendimentos.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do Metrópoles