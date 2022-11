Festa do Flamengo tem correria e bombas durante dispersão

Agência Brasil

A festa que reuniu centenas de milhares de torcedores do Flamengo entre a manhã e a tarde de hoje (13) terminou com tumulto e correria em ruas do centro do Rio de Janeiro. Os rubro-negros comemoravam os títulos na Libertadores da América e na Copa do Brasil na presença do elenco do clube, que animava a torcida de um trio-elétrico.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que enquanto ainda havia milhares de pessoas ao redor do trio, bombas de efeito moral e gás foram usadas por forças de segurança para dispersar parte dos torcedores, que se concentravam na Avenida Presidente Antonio Carlos, na região do centro do Rio conhecida como Castelo.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar afirmou que policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) precisaram conter confusões entre os próprios torcedores do Flamengo.

Durante o tumulto, cinco policiais se feriram e foram socorridos ao Hospital Central da Polícia Militar. Segundo a corporação, prédios públicos foram depredados, mas a situação era considerada estabilizada por volta das 16h. Ao menos dois homens foram conduzidos para a 5ª Delegacia de Polícia.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que aproximadamente 30 pessoas deram entrada na emergência do Hospital Municipal Souza Aguiar neste domingo, com ferimentos diversos em decorrência do evento. Até o momento, não há casos graves.

Antes da confusão, as cenas de festa na Rua Primeiro de Março e na Avenida Presidente Antonio Carlos lembravam megablocos de carnaval que desfilam no mesmo espaço, reservado neste domingo para a celebração dos títulos do Flamengo.

Para receber a multidão, a Prefeitura do Rio de Janeiro interditou as duas vias, onde ficam pontos importantes da cidade, como a Praça XV, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Outras ruas do entorno foram bloqueadas para que os torcedores pudessem chegar andando ao local da festa, e itinerários de ônibus precisaram ser alterados.

Os torcedores compareceram sob sol forte desde a manhã e puderam acompanhar os ídolos em um trio elétrico. Um deles foi atacante Gabibol, um dos destaques do elenco que conquistou uma série de vitórias importantes nos últimos anos.

Vestindo preto e vermelho, os flamenguistas cantaram como nos dias de jogo e ergueram bandeiras do clube e de torcidas organizadas. Alguns, mais animados, chegaram a escalar postes e até as janelas da sede do Tribunal de Justiça. A escadaria da Alerj, ponto frequentemente usado em manifestações de diversas correntes políticas, dessa vez ficou tomada de torcedores que acompanharam a passagem do elenco flamenguista.