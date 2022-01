Festas clandestinas com mais de 500 pessoas são encerradas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizou entre a noite deste sábado (22/01) e a madrugada de domingo (23/01), fiscalizações nos estabelecimentos da capital amazonense. Duas festas clandestinas foram encerradas.

Continua depois da Publicidade

Os estabelecimentos Bar Gargalo e Makay Loung receberam orientações sobre os cuidados que devem manter no local. No bairro Flores, zona centro-sul, o estabelecimento K4 Loung, realizava uma festa clandestina, com venda de ingressos. No local, havia mais de 200 pessoas aglomeradas.

A festa Mansão Barcellos, no bairro Parque das Laranjeiras, também foi encerrada pelos agentes da CIF. Cerca de 300 pessoas participavam do evento. A ação aconteceu por determinação do governador Wilson Lima, sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Conforme o decreto do Governo do Estado, está suspensa a realização de eventos de qualquer natureza com vendas de ingressos.

CIF– A ação da CIF contou com o apoio dos agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, agentes da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa