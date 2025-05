Feto de 20 semanas é encontrado dentro de bueiro em bairro de Manaus

Notícias Policiais – Um feto humano com aproximadamente 20 semanas de gestação foi encontrado na tarde desta sexta-feira (2/5), dentro de um bueiro na Rua Austrália, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. O caso chocou os moradores da região, que acionaram as autoridades após o achado.

O corpo foi descoberto em frente à residência de número 92 por uma moradora, que imediatamente chamou a polícia. “A gente acredita que tenha sido alguém da vizinhança, mas ninguém viu nada”, relatou um dos moradores da área.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram até o local para realizar os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela DEHS, o caso foi inicialmente classificado como “aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento”, segundo o Código Penal Brasileiro. As circunstâncias em que o feto foi descartado ainda são desconhecidas.

A Polícia Civil informou que as imagens das câmeras de segurança da rua estão sendo recolhidas e analisadas para tentar identificar o responsável pelo descarte. Até o momento, não há suspeitos nem informações sobre a identidade da gestante.

A DEHS segue com as investigações. Informações que possam ajudar a elucidar o caso podem ser repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, pelo número 181.