Filha é presa após sequestrar e internar mãe idosa em clínica psiquiátrica com ajuda do marido

Foi presa Patrícia de Paiva Reis na última quinta-feira (23), na zona sul do Rio de Janeiro, acusada de encomendar o sequestro da própria mãe, uma idosa de 65 anos, e enviá-la a clínica psiquiátrica na Região Serrana do Estado. Também foi preso em flagrante o seu marido Raphael Machado Costa Neves, apontado como participante da ocorrência. Segundo as investigações a autora estaria de olho na pensão da idosa, que ficou 17 dias em privação de liberdade e sendo obrigada a ingerir remédios.

O delegado Felipe Santoro, da 9ª Delegacia de Polícia do Rio, contou à imprensa que a idosa foi a uma agência bancária, localizada na Rua do Catete, na tarde de 6 de fevereiro. Quando saiu de lá, foi abordada por dois homens que a imobilizaram e a colocaram em uma ambulância, rumo à clínica. A idosa não sabia de nada, e acreditava se tratar de um sequestro relâmpago ou algo do gênero. Só foi perceber que estava ali a mando da filha quando um dos raptores deixou escapar que “era coisa de família”.

Desesperada, a idosa chorou todo o trajeto e quando chegou à clínica teve a bolsa, o celular e os objetos pessoais recolhidos. Ela relatou que foi colocada em um quarto sem janela para ventilação durante os três primeiros dias, sem água e comida suficientes. Depois disso foi levada para outro ambiente, mais coletivo, com a presença de pacientes e funcionários, onde era obrigada a ingerir remédios.

A polícia ainda apontou que a idosa não possuía qualquer histórico de doença ou condição psicológica, nem necessidade de terapia ou internação. Mesmo assim ela foi mantida na clínica particular onde teria sido coagida a se retratar de uma notícia-crime que fez dias antes contra a filha e o genro na Delegacia da Criança do Adolescente, por maus tratos sofridos pelos netos de 2 e 9 anos. Uma das crianças teria, de fato, problemas mentais, e ambas sofreriam com alimentação e higiene inadequados em casa.

Quando questionava os médicos sobre sua situação, era ignorada. Durante o carnaval recebeu as visitas da filha e do genro que lhe afirmaram que a razão da internação seria para qualificá-la como uma pessoa desequilibrada mentalmente, buscando desqualificar a denúncia. A idosa não cedeu e dias depois foi outra vez posta à força em uma ambulância e levada para outra clínica, onde teria contado a uma médica sobre a verdadeira intenção por trás da sua presença.

Em paralelo, a tia do menino de 9 anos, Carina Penna, registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento da idosa, junto do zelador do prédio onde a vítima mora. Irmã do pai do menino mais velho, que é ex de Patrícia, Carina também é advogada e vinha ajudando a idosa com as denúncias. Ela conta que Patrícia passou a ameaçar a própria mãe, o que fez com que a idosa passasse a ser “monitorada” pela advogada e por amigas, que acharam estranho o seu sumiço logo no primeiro dia.

“Iniciamos as diligências tão logo recebemos a informação de que uma idosa lúcida e sem nenhuma doença mental ou física estava sendo mantida em privação de liberdade em uma clínica”, contou o delegado ao jornal O Globo.

Na última quinta-feira os policiais resgataram a idosa na clínica para em seguida prender Patrícia e Raphael em flagrante pelo crime. O delegado promete investigar as condutas de médicos, enfermeiros e gestores das clínicas contratadas, além do casal que responderá por sequestro triplamente qualificado. Ambos silenciaram durante o depoimento.

Fonte: O Globo