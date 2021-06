Filha é presa suspeita de planejar a morte da própria mãe para ficar com dinheiro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma mulher, identificada apenas como Raquel, foi presa pela Polícia Civil, apontada como suspeita de planejar a morte da própria mãe, a enfermeira Maria Elizabete da Silva Ferreira, de 58 anos, ocorrida na noite da última segunda-feira (14), no bairro Zumbi, na zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a acusada era filha adotiva da vítima e a matou para ficar com dinheiro que a enfermeira tem guardado no banco. A delegada Marília Campelo disse que foram verificados diversos saques e transferências feitos pela mulher.

Segundo a delegada Raquel confessou ter contratado, por R$ 2,5 mil, dois traficantes do bairro para executar a mãe. No dia do crime, eles entraram pela porta da cozinha e atacaram a enfermeira com 12 facadas. Porém, o combinado de Raquel é que a morte seria com um tiro de pistola.

A mulher não confessou a motivação do crime, mas a polícia diz que a mãe pode ter descoberto sobre os saques que ela estava fazendo na conta dela:

“Ela confessa ser mandante do crime, ela não diz para a gente com todas as letras que a motivação é patrimonial, mas pelos indícios que nós coletamos, temos certeza disso. Do dia 8 de junho para cá, a movimentação é de R$ 30 mil entre saques e transferências”.

Os dois homens que cometeram a barbárie estão sendo procurados e podem ser presos a qualquer momento.