Filha mata mãe de 76 anos por lhe negar R$ 100

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Lindaura Vieira de Sousa, de 49 anos, foi presa em flagrante e confessou em depoimento ter matado a mãe, Luzia Eccel Vieira, de 76 anos, após ter um pedido de R$ 100 negado pela vítima na cidade de Baixo Guandu, interior do Espírito Santo. A idosa também não aceitava que ela levasse o ex-marido na casa.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado delegado Hedson Felix a mulher estava engando o crime mas tinha todos os vestígios, inclusive sangue nas unhas. Ela espancou a própria mãe e depois a asfixiou.

Segundo o Uol, Lindaura contou em depoimento que não demorou muito tempo asfixiando a mãe com as mãos, depois passou a madrugada ao lado do corpo e tirou o sutiã da vítima para ficar com a peça. Ela confessou que as duas brigaram diversas vezes e que ela queria parte da herança.

“Vamos ouvir outras pessoas, porque ela citou o ex-marido [no depoimento]. Já fomos informados por outros familiares que ela não trabalhava e depois de casada por 10 anos, se separou e foi morar com a mãe”, contou o delegado.