Filho de Lula é assaltado por adolescentes com armas de brinquedo no trânsito de São Paulo

Luís Cláudio, filho do ex-presidente Lula (PT), foi assaltado por um grupo composto por quatro menores de idade no trânsito de São Paulo, na noite dessa terça-feira (17/5). Os jovens se aproximaram do carro de Luís portando armas de brinquedo.

“Bateram com a arma no vidro, a gente abriu a porta e eles pegaram o celular. Eles foram embora para um lado e fomos para o outro”, explicou ele em entrevista ao Balanço Geral. “Foi tudo muito rápido, não deu para fazer nada”, completou.

As vítimas encontraram uma patrulha policial próxima do local do assalto e os agentes conseguiram deter os quatro garotos, que têm entre 14 e 17 anos.

Foram levados o celular do filho do pré-candidato à Presidência pelo PT e de uma mulher que estava no banco do passageiro. Os menores, com idades entre 14 e 17 anos, foram detidos pouco depois da ocorrência e encaminhados ao 27º Distrito, localizado no bairro de Moema.

Junto com os aparelhos celulares, a polícia encontrou a quantia de R$ 220 em posse dos autores do crime.