Filho drogado é preso após agredir e ameaçar os pais idosos no interior do Amazonas

Notícias policiais – Um homem de 29 anos foi preso em flagrante neste domingo (10) em Carauari, a 788 quilômetros de Manaus, acusado de agredir e ameaçar seus próprios pais, de 53 e 68 anos. O crime aconteceu no bairro Nova República e incluiu ainda violações de domicílio e violência psicológica contra as vítimas.

De acordo com informações das autoridades, a violência começou por volta das 5h da madrugada, quando o acusado, sob efeito de drogas, iniciou uma série de agressões e ameaças contra os pais. As vítimas, temendo pela própria segurança, procuraram a polícia e relataram que os episódios de violência eram recorrentes.

A equipe policial se deslocou imediatamente ao local e encontrou o idoso de 68 anos com o rosto coberto de sangue, após ter recebido vários socos na face. O homem também apresentava cortes resultantes da agressão. Segundo a delegada Renata Viana, responsável pelo caso, o agressor foi encontrado “completamente descontrolado” e precisou ser contido para garantir a segurança das vítimas e dos policiais.

O suspeito foi conduzido à 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari, onde foi autuado pelos crimes de ameaça, violação de domicílio, violência psicológica e lesão corporal no âmbito doméstico. A delegada solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, a fim de impedir que os idosos continuem expostos ao risco.

“É inadmissível que duas pessoas vulneráveis vivam sob constante violência. Nossa prioridade é preservar a integridade física e psicológica dessas vítimas e garantir que não sejam mais ameaçadas pelo próprio filho”, afirmou a delegada.

A prisão integra a Operação Shamar, que está sendo realizada em todo o país durante o mês de agosto, com foco no combate à violência doméstica e de gênero. Embora a ação seja voltada principalmente à proteção das mulheres, casos como este também recebem atenção especial por envolverem vítimas em situação de vulnerabilidade.

O homem permanecerá custodiado até a realização da audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário. As vítimas receberam orientação e apoio da rede de proteção social, e a polícia reforça que casos de violência doméstica devem ser denunciados imediatamente pelos números 190 (Polícia Militar) e 181 (Disque-Denúncia).