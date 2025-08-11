A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Filho drogado é preso após agredir e ameaçar os pais idosos no interior do Amazonas

As vítimas, temendo pela própria segurança, procuraram a polícia.

Por Natan AMPOST

11/08/2025 às 07:46

Notícias policiais – Um homem de 29 anos foi preso em flagrante neste domingo (10) em Carauari, a 788 quilômetros de Manaus, acusado de agredir e ameaçar seus próprios pais, de 53 e 68 anos. O crime aconteceu no bairro Nova República e incluiu ainda violações de domicílio e violência psicológica contra as vítimas.

PUBLICIDADE

De acordo com informações das autoridades, a violência começou por volta das 5h da madrugada, quando o acusado, sob efeito de drogas, iniciou uma série de agressões e ameaças contra os pais. As vítimas, temendo pela própria segurança, procuraram a polícia e relataram que os episódios de violência eram recorrentes.

A equipe policial se deslocou imediatamente ao local e encontrou o idoso de 68 anos com o rosto coberto de sangue, após ter recebido vários socos na face. O homem também apresentava cortes resultantes da agressão. Segundo a delegada Renata Viana, responsável pelo caso, o agressor foi encontrado “completamente descontrolado” e precisou ser contido para garantir a segurança das vítimas e dos policiais.

Leia também: Motorista é preso com seis tabletes de maconha na zona sul de Manaus

PUBLICIDADE

O suspeito foi conduzido à 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari, onde foi autuado pelos crimes de ameaça, violação de domicílio, violência psicológica e lesão corporal no âmbito doméstico. A delegada solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, a fim de impedir que os idosos continuem expostos ao risco.

“É inadmissível que duas pessoas vulneráveis vivam sob constante violência. Nossa prioridade é preservar a integridade física e psicológica dessas vítimas e garantir que não sejam mais ameaçadas pelo próprio filho”, afirmou a delegada.

A prisão integra a Operação Shamar, que está sendo realizada em todo o país durante o mês de agosto, com foco no combate à violência doméstica e de gênero. Embora a ação seja voltada principalmente à proteção das mulheres, casos como este também recebem atenção especial por envolverem vítimas em situação de vulnerabilidade.

O homem permanecerá custodiado até a realização da audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário. As vítimas receberam orientação e apoio da rede de proteção social, e a polícia reforça que casos de violência doméstica devem ser denunciados imediatamente pelos números 190 (Polícia Militar) e 181 (Disque-Denúncia).

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Manaus

Esposa flagra marido com amante durante abordagem policial na zona Norte de Manaus; vídeo

Caso inusitado ocorreu após mulher usar GPS para seguir o carro do casal.

há 6 minutos

Mundo

Conselheiro de Trump promete campanha internacional pela libertação de Bolsonaro

Jason Miller intensifica críticas a Alexandre de Moraes e amplia tensão diplomática entre Brasil e EUA.

há 29 minutos

Manaus

Casal sofre acidente grave após moto derrapar em pista molhada no bairro Planalto em Manaus

O acidente chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela via no momento da ocorrência.

há 32 minutos

Polícia

Homem é preso em flagrante por tentar matar companheira em Tefé

Vítima sofreu cortes e hematomas

há 33 minutos

Amazonas

Siamesas nascidas no Amazonas e separadas em cirurgia em Goiás retornam para casa

As irmãs Eliza e Yasmin seguirão recebendo atendimento domiciliar oferecido pelo Governo do Estado.

há 54 minutos