Filho é preso por ameaçar mãe idosa com faca para exigir dinheiro para drogas no Amazonas

Notícias policiais – Um homem de 20 anos foi preso na terça (9) em flagrante em Nova Olinda do Norte, município a 135 km de Manaus, após ameaçar sua mãe, de 62 anos, com uma faca para exigir dinheiro destinado à compra de drogas.

A prisão ocorreu na terça-feira (9) em ação conjunta da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

A vítima procurou a 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) na manhã do mesmo dia para relatar que o filho, portando uma faca, a ameaçou após ela se recusar a entregar o dinheiro solicitado.

Segundo o delegado Bruno Rafael, a mulher informou que essa não foi a primeira vez que sofreu ameaças semelhantes, uma situação recorrente motivada pelo uso de drogas do agressor.

Imediatamente após o relato, as equipes iniciaram diligências e localizaram o suspeito no bairro Vale do Sol, ainda armado com a faca usada nas ameaças, procedendo à sua prisão na tarde de terça-feira.

O homem responderá pelos crimes de ameaça e violência psicológica e permanece à disposição da Justiça. As autoridades reforçam a importância da denúncia para combater a violência doméstica, especialmente contra idosos, e proteger as vítimas.