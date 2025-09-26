Filho é preso por extorsão, perseguição e ameaça contra o pai em Carauari

Notícias Policiais – Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (25) pelos crimes de extorsão, perseguição e ameaça contra o próprio pai, de 56 anos. A prisão foi efetuada pela 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), na estrada do Riozinho, zona rural de Carauari, município localizado a 788 quilômetros de Manaus.

Segundo a delegada titular Renata Viana, a investigação começou após a vítima procurar a delegacia na quarta-feira (24) para registrar Boletim de Ocorrência (BO). No depoimento, o pai relatou que o filho, usuário de drogas, o obrigava a contrair empréstimos para sustentar o vício. Após formalizar a queixa, o homem foi forçado a dormir fora de casa, sob novas ameaças. Na tarde do dia seguinte, retornou à unidade policial em estado de vulnerabilidade para relatar o novo episódio de violência.

“O homem nos disse que dormiu na chuva devido às constantes ameaças sofridas e que, ao retornar para o imóvel no dia seguinte, foi vítima de nova extorsão, quando o indivíduo exigiu mais dinheiro, sob a ameaça de matá-lo. Diante disso, o homem procurou imediatamente a delegacia. Após a nova denúncia, saímos em campo e localizamos o autor, conseguindo efetuar a prisão em flagrante**”, afirmou a delegada.

A vítima, abalada pelas agressões e intimidações, foi encaminhada para atendimento médico em uma unidade hospitalar. As apurações também indicam que a mãe do suspeito foi vítima de extorsão, e o investigado responderá por crimes contra ela; atualmente, a mulher está internada em Manaus para tratamento de saúde.

A autoridade policial destacou que o homem possui extensa ficha criminal, com passagens por ameaça, desacato, tráfico de drogas e violência doméstica contra a mulher. Foi solicitada a prisão preventiva. O suspeito foi autuado por extorsão, perseguição e ameaça e colocado à disposição do Judiciário após o flagrante.