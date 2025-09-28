A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Filho é quase assassinado pelo pai após proteger mãe de espancamento no Amazonas

Suspeito agrediu a família após consumo de álcool e foi detido pela polícia.

Por Marcia Jornalist

28/09/2025 às 17:35

Notícias policiais – Neste sábado, 27, um homem de 35 anos foi detido sob a acusação de tentativa de homicídio contra o filho de 21 anos e lesões corporais contra sua esposa e outro filho, de 37 e 16 anos, respectivamente.

A prisão ocorreu na residência do suspeito, localizada a 985 quilômetros de Manaus.

Segundo o delegado Igor Nunes, da 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a ação foi desencadeada após a esposa do acusado comparecer à delegacia, relatando que havia deixado o filho no hospital devido a uma perfuração na barriga causada pelo pai. Ela mencionou que tanto ela quanto os filhos foram agredidos.

Durante o depoimento, a mulher explicou que estava em casa quando, sob influência de álcool, o homem começou a agredi-la.

A vítima apresentava hematomas e um ferimento na boca. O filho mais velho tentou intervir, o que resultou em uma luta corporal, na qual o pai arremessou um vaso sanitário, atingindo o jovem.

Diante da gravidade da situação, a mulher gritou que chamaria a polícia, levando o homem a ameaçá-la. No entanto, ele acabou se contendo.

Após a agressão, a família buscou atendimento médico e, posteriormente, procurou a polícia, que prendeu o homem em flagrante. Ele foi autuado por tentativa de homicídio qualificado e lesões corporais.

