Filho embriagado é preso após agredir verbalmente a mãe no Amazonas

Notícias Policiais – Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo (27/04) após descumprir uma medida protetiva e ofender verbalmente a própria mãe, de 45 anos, no bairro Boa Esperança, município de São Gabriel da Cachoeira, a 852 quilômetros de Manaus.

De acordo com informações da delegada Evanice Cavalcante, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de São Gabriel, a Justiça havia concedido uma medida protetiva em março deste ano para proteger a mulher das atitudes agressivas do filho. No entanto, embriagado, o suspeito desrespeitou a ordem judicial ao invadir a residência da mãe e proferir diversas injúrias contra ela.

PUBLICIDADE

Assim que o episódio ocorreu, a vítima procurou imediatamente a delegacia e denunciou o caso. A equipe de policiais civis localizou e prendeu o homem pouco tempo depois da comunicação da ocorrência.

Este é o segundo caso, em menos de uma semana, de prisão de filhos por agressão contra mães registrado na cidade. Na última quarta-feira (23/04), outro homem, de 26 anos, também foi autuado em flagrante por violência psicológica contra a mãe de 47 anos, estando sob efeito de drogas no momento da agressão.

O homem preso neste domingo foi autuado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e injúria, e permanece à disposição do Poder Judiciário para as devidas providências legais.