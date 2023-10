Filho esfaqueia mãe de 82 anos após ser chamado de ‘vagabundo’

Nesta sexta-feira (6), pela manhã, um indivíduo agrediu sua própria mãe, uma idosa de 82 anos, em Itaquera, zona leste de São Paulo. Após perpetrar o ato, o homem ainda tentou pôr fim à própria vida.

Segundo relatos da Guarda Civil Metropolitana, equipes estavam realizando patrulhamento na área quando foram chamadas para atender à situação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No local, a vítima foi encontrada gravemente ferida, com pelo menos quatro ferimentos no peito. A mulher foi transportada em estado crítico para o Hospital Santa Marcelina de Itaquera pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O filho, que é o suspeito do ataque e tem 60 anos, também estava presente no local, caído no chão com uma faca cravada em sua barriga. Ele declarou ter sido “possuído por forças malignas” e agrediu sua mãe após ter sido insultado por pessoas que o chamaram de “vagabundo”.

O homem também foi conduzido a uma unidade de saúde para receber tratamento e se entregou à polícia.