Filho mata a própria mãe a golpes de pá

Uma mulher foi assassinada de forma brutal na manhã desta terça-feira (28), na localidade conhecida como Rancho Alegre, zona rural de São Sebastião, cidade a 130 quilômetros da capital alagoana. O filho da vítima é o principal suspeito do crime. As informações são do Alagoas 24 Horas.

A Polícia Militar confirmou que foi acionado por volta das 7h40, após moradores da localidade relatar o crime e afirmar que o assassino tentava deixar a cidade em uma van de transporte complementar, em direção a outro povoado da região.

Em imagens recebidas pela reportagem do Alagoas 24 horas, a vítima – identificada apenas como Lindinalva – aparece no chão da residência em meio a uma poça de sangue e com o crânio lesionado. O crime chocou os moradores da localidade.

Ainda segundo as testemunhas, a vítima ia à residência do filho com frequência para fazer as refeições. Não há informações sobre o que teria motivado um crime tão brutal.

A assessoria do 3º BPM confirmou o homicídio, mas disse que a ocorrência ainda está em andamento e não pode fornecer detalhes.