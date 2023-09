Filho mata o próprio pai após discussão de família

Um jovem de 20 anos foi preso suspeito de matar próprio pai a facadas na noite de domingo (24), em Imbituva, nos Campos Gerais do Paraná. A tragédia aconteceu após um desentendimento familiar.

Segundo as investigações, as primeiras informações apontavam que o rapaz foi defender a mãe de agressões por parte do próprio pai. No local, os policiais descobriram que esta versão não era verdade e que o jovem estava provocando o pai.

Na discussão, o jovem esfaqueou o pai diversas vezes, segundo o delegado. A vítima tinha sim histórico de violência doméstica com a mãe do suspeito, ainda de acordo com a polícia.

O jovem foi encaminhado para a delegacia do município de deve responder por homicídio.