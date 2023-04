Fiscais do Implurb fazem inspeção e são trancados por funcionários de obra embargada em Manaus

Redação AM POST

Uma equipe de fiscalização do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), foi trancada dentro de uma obra, durante inspeção de rotina, nesta quinta-feira (27), na Avenida Guilherme Paraense, no bairro Adrianópolis, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, a gerente da Divisão de Controle (Dicon), juntamente com os fiscais, foram tracados na obra por um funcionário do local. Na ocasião, eles foram impedidos de saírem.

Ainda conforme a polícia, a obra havia sido embargada mas estava seguindo obra, e a ação de prender os funcionários dentro do local, configura crime de desacato, uma vez que os mesmos estavam em exercício de função.

“O proprietário será responsabilizado na esfera penal e também haverá atuação na civil, sendo oficiados o Ministério Público e a Polícia Civil para as devidas providências”, disse a procuradora autárquica do instituto, Kelly Araújo Brescianini.

A obra em questão estava embargada e passou por nova fiscalização de rotina, resultando em notificação, multa, interdição e apreensão de ferramentas, em descumprimento ao embargo anterior, estando reincidente e com irregularidades no tapume e no avanço de construção e obstrução no logradouro público.