Fiscal de lotação é morto e amigos ficam feridos após ataque de pistoleiros em bar na zona Leste de Manaus

Adriano da Silva e Silva, de 18 anos, fiscal de lotação, foi morto à tiros nesta segunda-feira (17), no Boteco do Farofa, na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus. Outros dois homens, identificados como “Neguinho” e Romário Ferreira dos Santos, de 34 anos, ficaram feridos.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam no local, quando criminosos com capacete chegaram, efetuaram os disparos e levaram a bolsa de Adriano. Ele não resistiu e morreu no local com tiros na cabeça.

Ainda conforme a polícia, Neguinho foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo. O quadro de saúde do mesmo é grave.

Já a outra vítima, foi baleada na mão e não corre risco de vida.

A polícia investiga o caso.