Flagrante: Casal assalta moradores do Parque São Pedro em Manaus

Juntos no amor e no crime. Um casal ainda não identificado pela polícia foi flagrado durante roubo cometido outro casal neste final de semana em Manaus. O caso ocorreu na comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus e foi flagrado por uma câmera de segurança.

Um homem e uma mulher estavam na calçada de uma casa quando o casal de assaltantes chega em uma motocicleta de cor azul. O suspeito desce com a arma de fogo e aponta para o casal exigindo que eles entreguem os pertences.

A comparsa dele acompanha toda a ação e parece conversar no aparelho celular enquanto o homem comete o roubo. Os moradores foram ameaçados pelo suspeito que ameaçava atirar contra eles.

Em determinado momento da ação, o suspeito chega a dar uma coronhada na cabeça do morador alvo do assalto. A vítima chega a levantar as mãos para o alto para comprovar que já havia entregado todos os pertences pessoais.

Após o crime, os suspeitos fogem sem serem identificados. O caso deve ser investigado pelo 20° Distrito Integrado de Polícia e até o momento nenhum suspeito foi preso.

Veja o vídeo da ação criminosa:

Casal assalta moradores do Parque São Pedro em Manaus pic.twitter.com/QygzPfwbGy CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) September 25, 2023

Suyanne Lima – Redação AM POST