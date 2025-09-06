Flanelinha portando arma fogo é interceptado e retirado do perímetro do Sou Manaus 2025, diz prefeito David Almeida

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), informou neste sábado, 6, que, entre os mais de 50 flanelinhas retirados de circulação nas proximidades do Sou Manaus 2025, um estava portando uma arma de fogo, reforçando a importância da segurança no evento.

Em coletiva de imprensa, o gestor destacou que a ação faz parte de uma operação que envolve mais de 1.100 profissionais de segurança, incluindo Polícia Militar, Guarda Municipal, seguranças privados e agentes de trânsito, atuando em um perímetro de 63 mil metros quadrados.

“Um dos flanelinhas que retiramos estava armado com arma de fogo. Tivemos ocorrências mínimas dentro do perímetro, mas estamos atentos à área externa para proteger a chegada e saída do público”, afirmou David Almeida.

O prefeito reforçou que a fiscalização continuará, garantindo que pessoas que possam representar risco sejam afastadas, preservando a integridade dos visitantes e artistas do evento.

O Sou Manaus 2025 segue com uma programação extensa de shows nacionais e locais, atraindo grande público para a capital amazonense.