A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Flanelinha portando arma fogo é interceptado e retirado do perímetro do Sou Manaus 2025, diz prefeito David Almeida

Homem estava entre os mais de 50 flanelinhas retirados de circulação nas proximidades do Sou Manaus 2025.

Por Bruno Pacheco

06/09/2025 às 19:58

Ver resumo

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), informou neste sábado, 6, que, entre os mais de 50 flanelinhas retirados de circulação nas proximidades do Sou Manaus 2025, um estava portando uma arma de fogo, reforçando a importância da segurança no evento.

PUBLICIDADE

Em coletiva de imprensa, o gestor destacou que a ação faz parte de uma operação que envolve mais de 1.100 profissionais de segurança, incluindo Polícia Militar, Guarda Municipal, seguranças privados e agentes de trânsito, atuando em um perímetro de 63 mil metros quadrados.

Leia mais: Sou Manaus 2025 movimenta comércio informal e garante renda para centenas de famílias na capital amazonense

PUBLICIDADE

“Um dos flanelinhas que retiramos estava armado com arma de fogo. Tivemos ocorrências mínimas dentro do perímetro, mas estamos atentos à área externa para proteger a chegada e saída do público”, afirmou David Almeida.

O prefeito reforçou que a fiscalização continuará, garantindo que pessoas que possam representar risco sejam afastadas, preservando a integridade dos visitantes e artistas do evento.

O Sou Manaus 2025 segue com uma programação extensa de shows nacionais e locais, atraindo grande público para a capital amazonense.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Esporte

Cristiano Ronaldo dá empurrão em fã que tentava tirar foto com ele; assista

Um torcedor conseguiu furar o esquema de segurança e se aproximar do jogador.

há 45 minutos

Famosos

Cantor Chrigor, ex-Exaltasamba, é internado após sentir fortes dores e cancela agenda de shows

Chrigor usou as redes sociais para tranquilizar seus fãs e amigos.

há 1 hora

Manaus

Fãs enfrentam sol e filas para garantir lugar na frente e ver shows no Sou Manaus

Muitos fãs chegaram horas antes para garantir um lugar próximo ao palco e acompanhar de perto as apresentações de artistas nacionais.

há 1 hora

Caiu na rede é post!

Amazonense é pedida em casamento durante jogo da NFL em São Paulo e viraliza nacionalmente

Emocionada, a amazonense compartilhou o registro do momento em suas redes sociais.

há 2 horas

Polícia

Homem é preso após atear fogo e queimar 70% do corpo de desafeto em Tefé

Em depoimento a polícia ele declarou não se arrepender do ato.

há 2 horas