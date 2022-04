‘Foguinho’ suspeito de assassinatos é preso após atirar contra policiais no Amazonas

Redação AM POST

João Paulo Barcelar Reis, conhecido como “Foguinho”, foi preso nesta terça-feira (26/04) por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus)

O delegado Raul Augusto Neto, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), informou que no momento da prisão, as equipes policiais investigavam denúncias de que homens armados estariam na rua Tenente Zé Carlos, no bairro Graça Lopes, no local conhecido como Praça da Fumaça.

“Na ocasião, percebemos que o indivíduo estava portando uma arma de fogo em sua cintura. Ao perceber a presença da equipe policial, o infrator sacou a arma e efetuou um disparo contra nós, porém, revidamos a tentativa de injusta agressão e ele foi atingido e, em seguida, encaminhado a uma unidade hospitalar”, disse o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, o infrator pertencia a uma organização criminosa e teria rompido a participação no grupo criminoso e se aliado a outro, passando a matar seus antigos comparsas.

“João Paulo já estava sendo investigado por envolvimento em, pelo menos, três homicídios no município de Iranduba, além do crime de roubo e possível participação em outros delitos”, relatou Raul Augusto.

O delegado ressaltou que durante a operação, uma arma de fogo da marca Taurus, calibre 40, que estava com a numeração suprimida, foi apreendida com o infrator, além de três munições e diversos móveis que haviam sido furtados no dia 24 de abril deste ano, da casa de uma moradora do bairro Graça Lopes.

O indivíduo foi autuado em flagrante por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Ele ficará custodiado na carceragem da unidade policial, onde ficará à disposição da Justiça.